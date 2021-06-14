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Марія Степанюк |

Евродепутат дала Украине совет, как ускорить вступление страны в НАТО

прапори НАТО та України

Украинские политики должны плодотворно работать с политическими партиями стран-членов НАТО, чтобы ускорить вступление страны в Североатлантический Альянс. Об этом заявила депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.

— Мой совет — работать с наиболее мощными государствами, которые находятся дальше от Украины. Избиратель в этих странах не так хорошо знает Украину, как знают, например, литовцы. Конечно, и Германия, и Франция, и страны Бенилюкса, и южные государства. Все государства важны, — сказала Юкнявичене.

Она отметила, что в европейских партиях должны быть друзья Украины, которые понимают украинскую повестку дня.

— Хотелось бы, чтобы ваши политики работали прежде всего с политическими партиями этих стран. К сожалению, не все ваши политические партии являются партиями европейского типа, которые являются активными членами так называемых европейских “зонтиков” политических партий, таких как Европейская народная партия, социал-демократы, зеленые, либералы и тому подобное.

Нужно, чтобы во всех партиях у вас были друзья, те, которые понимают украинскую повестку дня. Потому что от политических партий зависит, каким будет правительство после выборов, — пояснила депутат.

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Источник: Радио Свобода

Фото: Depositphotos

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