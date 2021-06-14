Евродепутат дала Украине совет, как ускорить вступление страны в НАТО

Украинские политики должны плодотворно работать с политическими партиями стран-членов НАТО, чтобы ускорить вступление страны в Североатлантический Альянс. Об этом заявила депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.

— Мой совет — работать с наиболее мощными государствами, которые находятся дальше от Украины. Избиратель в этих странах не так хорошо знает Украину, как знают, например, литовцы. Конечно, и Германия, и Франция, и страны Бенилюкса, и южные государства. Все государства важны, — сказала Юкнявичене.

Она отметила, что в европейских партиях должны быть друзья Украины, которые понимают украинскую повестку дня.

— Хотелось бы, чтобы ваши политики работали прежде всего с политическими партиями этих стран. К сожалению, не все ваши политические партии являются партиями европейского типа, которые являются активными членами так называемых европейских “зонтиков” политических партий, таких как Европейская народная партия, социал-демократы, зеленые, либералы и тому подобное. Нужно, чтобы во всех партиях у вас были друзья, те, которые понимают украинскую повестку дня. Потому что от политических партий зависит, каким будет правительство после выборов, — пояснила депутат.

В НАТО подтвердили готовность принять Украину

На саммите НАТО подтвердили готовность принять Украину, однако для этого есть условие. Североатлантический Альянс хочет, чтобы власть Украины сосредоточились на внедрении реформ.

По мнению лидеров НАТО, Киеву стоит заняться борьбой с коррупцией и реформой децентрализации.