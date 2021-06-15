Угрожали взорвать самолет: пилоты Ryanair рассказали о ситуации с Протасевичем

Белорусские диспетчеры сообщили пилотам авиалайнера Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, что самолет взорвется в случае захода в воздушное пространство Литвы и попытки приземлиться в аэропорту Вильнюса.

Об этом на отчете перед британским правительством рассказал глава компании Майкл O’Лири.

По его словам, пилот требовал связать его с представительством Ryanair, однако белорусы отказали под предлогом того, что офис в Варшаве не отвечает на звонки.

O’Лири также отметил, что в случае экстренной ситуации самолеты, находящиеся в этом районе, должны быть перенаправлены в Польшу или страны Балтии.

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Однако пилоту не было предоставлено право выбора, а к посадке в Минске его принудили.

Директор авиакомпании также отметил, что от бортовой бригады требовали подтвердить на камеру версию белорусского КГБ о якобы добровольной посадке в Минске, однако пилоты отказались это делать.

O’Лири охарактеризовал инцидент как преднамеренное нарушение международных правил гражданской авиации.

Арест Протасевича

23 мая КГБ Беларуси принудительно посадил в Минске авиалайнер компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

На борту самолета находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Такие действия самопровозглашенных властей Беларуси спровоцировали мощный международный резонанс.