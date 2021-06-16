Польский Сейм призвал ЕС и НАТО остановить строительство Северного потока-2

Польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал страны Европейского Союза и НАТО остановить строительство газопровода Северный поток-2, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Также в документе просят США ввести санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода.

— Сейм в знак солидарности с нашими соседями, которые оказались перед угрозой российского экспансионизма, в частности, с Украиной, призывает ЕС и его государства-члены, прежде всего Германию как нашего союзника по НАТО и партнера по ЕС, отказаться от поддержки реализации проекта газопровода Северный поток-2 и предпринять шаги, направленные на немедленное и эффективное прекращение его строительства, — говорится в резолюции.

Кроме того, в документе отмечается, что политическое и экономическое давление со стороны Соединенных Штатов может привести к отказу от завершения этого проекта и укреплению сотрудничества между странами НАТО.

Позиция Польши по Северному потоку-2

Накануне заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сэнк заявил, что строительство газопровода Северный поток-2 еще не поздно остановить.

По его мнению, завершение проекта приведет к доминированию российской компании Газпром и ослабит позиции Украины.

Источник: Polska Agencja Prasowa