В Англии почти на месяц отложили планируемое очередное ослабление карантинных ограничений из-за значительного распространения опасного индийского штамма коронавируса.

Согласно последним данным, количество новых случаев инфицирования в Англии достигло самого высокого уровня с начала марта.

По данным Минздрава Англии, в стране за семь дней зарегистрировали около 37 729 случаев заражения индийским штаммом Covid-19.

Минздрав также сообщил, что всего за последние 24 часа в Великобритании зафиксировали 7 742 новых случаев — это самый высокий суточный прирост с февраля.

Индийский штамм Covid-19 в Британии

В Великобритании планировали снять очередные карантинные ограничения с 21 июня, однако из-за вспышки индийского штамма коронавируса правительство приняло решение их отложить.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, индийский штамм коронавируса — гораздо опаснее других видов Covid-19.