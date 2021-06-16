Ему очень угрожают — мать Протасевича рассказала об участии сына в брифинге МИД

Мать задержанного в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича Наталья сказала, что его сына заставили принять участие в брифинге Министерства иностранных дел Беларуси.

Женщина сказала, что смотрела запись брифинга и не заметила на лице Протасевича следов насилия но заметила, что он выглядел подавленным и нервно моргал.

— Ясно, что ему очень сильно угрожают, — рассказала Наталья Протасевич.

По словам женщины, ее сын оговорил себя для того, чтобы спасти себя и свою девушку Софию Сапегу.

Показания Протасевича

14 июня на пресс-конференции силовиков Роман Протасевич сказал, что в СИЗО к нему никто не применил физическую силу и назвал шуткой информацию о том, что его бил лично Александр Лукашенко.

По словам блогера, следы на его руках, напоминающие побои, образовались в результате стяжек, которые надели на него при задержании.

Также Протасевич сказал, что не имеет никаких проблем со здоровьем.