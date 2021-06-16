Масштабнейшее вторжение в истории: 28 самолетов КНР вторглись в небо Тайваня

28 самолетов Военно-воздушных сил Китая во вторник, 15 июня, вторглись в воздушное пространство Тайваня.

По данным местного правительства, это было самое масштабное в истории нарушение воздушного пространства со стороны китайских властей.

В небо Тайваня вторглись истребители J-16 и J-11, противолодочные самолеты, а также бомбардировщики H-6, способные нести ядерные боеголовки.

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Пролет самолетов произошел на фоне заявления лидеров стран G7, осудивших действия Китая и потребовавших стабилизовать ситуацию в Тайваньском проливе.

В свою очередь Коммунистическая партия Китая потребовала прекратить иностранное вмешательство во внутренние дела страны.

Повышение уровня радиации в Китае

В Китае на атомной электростанции Тайшань зафиксировано повышение уровня радиации.

Причина — в повреждении топливных стержней на первом энергоблоке.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство экологии и охраны окружающей среды КНР.