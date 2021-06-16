Партнерство является отдаленной перспективой: Боррель об отношениях ЕС и России

Агрессивное поведение России значительно усложняет возвращение к конструктивным двусторонним отношениям с Европейским Союзом.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, отметив, что страны ЕС в такой ситуации должны быть солидарными.

— Россия остается для Европейского Союза крупнейшим соседом, она является важным глобальным игроком. В то же время сознательный политический выбор российской власти в течение нескольких прошлых лет создал негативную спираль в наших отношениях. Мы убеждены, что в нынешних условиях обновленное партнерство, которое позволит нам реализовать полный потенциал тесного сотрудничества с Россией, является отдаленной перспективой, — заявил он.

Боррель добавил, что Европейский Союз должен быть реалистом и подготовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией, которые и без того сейчас находятся на самом низком уровне.

В то же время он обратил внимание на необходимость искать пути, которые могут помочь постепенно изменить негативную динамику на более предсказуемые и стабильные отношения.

На так давно Жозеп Боррель говорил, что ЕС не стоит ожидать быстрого улучшения отношений с РФ. По его словам, Европа должна быть готова к затяжному и тяжелому периоду в этом вопросе.