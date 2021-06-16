16 июня в Женеве проходит встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Это первый саммит лидеров с тех пор, как Байден стал новым главой Белого дома.

Встреча президентов началась около 14.30. Ожидается, что она продлится пять часов. Сначала состоится разговор только между лидерами государств, а после нее — российско-американские переговоры в расширенном формате с участием делегаций.

После завершения саммита президенты отдельно пообщаются с журналистами.

Трансляция пресс-конференции Джо Байдена

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе уже завершились. Они продолжались почти два часа.

К журналистам лидеры государств выйдут после завершения саммита. Но Джо Байден и Владимир Путин будут давать пресс-конференцию отдельно.

Джо Байдена на переговорах в узком формате сопровождает госсекретарь США Энтони Блинкен, а президента РФ — глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ожидается, что кроме двусторонних отношений России и США, лидеры обсудят российскую агрессию в Украине, ситуацию в Беларуси и отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.