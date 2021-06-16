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Анастасія Рогожінська |

В Китае впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС Тайшань

АЕС

В Китае на атомной елетростанции (АЭС) Тайшань наблюдается повышение уровня радиации. Причиной является повреждение топливных стержней на первом энергоблоке.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство экологии и охраны окружающей среды КНР.

По мнению специалистов, главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре первого энергоблока может быть повреждение топливных стержней.

Это могло произойти при изготовлении, транспортировке или нагрузки топлива.

В то же время местные власти уверяют, что утечки радиации на тайшанской АЭС не было, а уровень радиации не превысил допустимой безопасной границы.

Однако в министерстве отметили, что в настоящее время фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя. Но несмотря на это, АЭС стабильно продолжает работать.

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В мае в Японии на заводе по производству химических веществ произошел взрыв. В результате инцидента четыре человека пострадали.

Местной телекомпании удалось сделать съемку с неба. На записи видно, что на внешней стене и на крыше здания — большие дыры, всюду поднимаются столбы огня и черного дыма.

Источник: Global Times

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