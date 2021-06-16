В Китае впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС Тайшань

В Китае на атомной елетростанции (АЭС) Тайшань наблюдается повышение уровня радиации. Причиной является повреждение топливных стержней на первом энергоблоке.
Соответствующее заявление опубликовало Министерство экологии и охраны окружающей среды КНР.
По мнению специалистов, главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре первого энергоблока может быть повреждение топливных стержней.
Это могло произойти при изготовлении, транспортировке или нагрузки топлива.
В то же время местные власти уверяют, что утечки радиации на тайшанской АЭС не было, а уровень радиации не превысил допустимой безопасной границы.
Однако в министерстве отметили, что в настоящее время фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя. Но несмотря на это, АЭС стабильно продолжает работать.
Взрыв на заводе химических веществ в Японии
В мае в Японии на заводе по производству химических веществ произошел взрыв. В результате инцидента четыре человека пострадали.
Местной телекомпании удалось сделать съемку с неба. На записи видно, что на внешней стене и на крыше здания — большие дыры, всюду поднимаются столбы огня и черного дыма.
Источник: Global Times