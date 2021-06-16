В Женеве, на вилле Ла Гранж официально началась встреча Джо Байдена и Владимира Путина.

Гостей делегаций встречает президент Швейцарии Ги Пармелен, а старинная вилла, на которой будет проходить саммит за закрытыми дверями, расположена неподалеку Женевского озера.

Известно, что американский президент прибыл в Женеву еще вчера, а Путин прилетел только за полчаса до переговоров.

Однако на месте встречи первым оказался Путин, прибывший туда в 14.15, через 10 минут добрался и Джо Байден.

Встреча будет состоять из трех частей: сначала переговоры в узком составе, затем в расширенном кругу с небольшим перерывом посередине.

В целом встреча продлится около 4-5 часов, после чего главы государств проведут отдельные пресс-конференции.

Предполагается, что на саммите президенты будут говорить о российской агрессии в Украине, а также о двусторонних отношениях США и Российской Федерации.

О чем еще будут говорить Байден и Путин на встрече и чего ждать Украине, читайте в материале Фактов ICTV.