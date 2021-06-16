В середине администрации Байдена были значительные разногласия относительно российского вопроса, сообщают внутренние источники The Washington Post.

Больше всего споров возникало из-за вопроса введения санкций против строительства Северного потока-2.

Госдепартамент США во главе с Блинкеном, а также его заместителями Венди Шерман и Викторией Нуланд выступали за полное блокирование строительства газопровода и введение соответствующих санкций.

Зато в Белом доме считали, что такое решение сильно ухудшит отношения с Германией и ставить их под угрозу нельзя.

Отмечается, что сам Байден выступал за решение не вводить санкции против Северного потока-2 для сохранения хороших отношений с Германией.

Санкции США

В начале июня госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США могут пересмотреть решение не продлевать санкции против компании оператора и ее директора Маттиаса Варнига.

Блинкен также рассказал, что США проводят постоянные переговоры с Германией относительно уменьшения последствий для Украины.