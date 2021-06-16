В Афганистане в провинции Герат неизвестный вооруженный мужчина открыл стрельбу. Пострадали в результате этого 14 членов одной семьи, из них трое погибли.

Так, мужчина по неизвестным причинам стрелял в семью, которая устроила пикник.

В результате инцидента погибли три члена семьи, две женщины и ребенок, еще 11 человек получили ранения.

По данным Министерства внутренних дел Афганистана, жертвой стала семья, которая пришла на пикник в сад в пригородном районе.

В Афганистане авто взорвалось на мине

В начале июня в северных регионах Афганистана автомобиль подорвался на мине. Минимум 11 мирных жителей погибли, среди них трое детей.

В частности, взрыв произошел за несколько часов до встречи лидеров талибов и официальных представителей ООН в Катаре.

Источник: Xinhuanet