Во время первого рукопожатия президент США Джо Байден первым протянул руку президенту РФ Владимиру Путину. По мнению эксперта по этикету и дипломатическому протоколу Наталии Адаменко, это свидетельствует о том, что Байден – дипломат очень высокого уровня.

— Все заметили, что Байден и Путин протянули друг другу руки. И говорят, что Байден сделал это первым. Это говорит о том, что Байден очень высокого уровня дипломат, — заявила она в эфире одного из телеканалов.

Эксперт также объяснила, что мужчина старше по возрасту и статусу первым протянул руку своему визави.

— И, безусловно, это рукопожатие свидетельствовало о том, что встреча будет результативной. Так оно и произошло, — отметила Адаменко.

Первая встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным проходила на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Переговоры продолжались в закрытом формате более трех с половиной часов.

Главные заявления лидеров и результаты встречи Байден-Путин — в материале Фактов ICTV.