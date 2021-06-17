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Валентина Летяк |

Байден был на высоте: эксперт по этикету о его рукопожатии с Путиным

Байден і Путін

Во время первого рукопожатия президент США Джо Байден первым протянул руку президенту РФ Владимиру Путину. По мнению эксперта по этикету и дипломатическому протоколу Наталии Адаменко, это свидетельствует о том, что Байден – дипломат очень высокого уровня.

— Все заметили, что Байден и Путин протянули друг другу руки. И говорят, что Байден сделал это первым. Это говорит о том, что Байден очень высокого уровня дипломат, — заявила она в эфире одного из телеканалов.

Эксперт также объяснила, что мужчина старше по возрасту и статусу первым протянул руку своему визави.

— И, безусловно, это рукопожатие свидетельствовало о том, что встреча будет результативной. Так оно и произошло, — отметила Адаменко.

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Первая встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным проходила на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Переговоры продолжались в закрытом формате более трех с половиной часов.

Главные заявления лидеров и результаты встречи Байден-Путин — в материале Фактов ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Getty Images

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