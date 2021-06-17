17 июня Китай успешно выпустил в космос трех космонавтов. Это первая пилотируемая миссия страны за почти пять лет.

Космический корабль Shenzhou-12, или Божественное судно запущен ракетой-носителем Long March 2f в пустыне Гоби на северо-западе Китая с космического пускового центра Цзюцюань.

Ожидается, что корабль стыкуется с основным модулем Tiangong (в переводе – Небесный дворец, – Ред.) через шесть с половиной часов после запуска.

Экипаж в течение трех месяцев будет испытывать на орбите систему жизнеобеспечения и техническое обслуживание. Кроме того, за это время двое космонавтов проведут два длительных космических выхода.

Чтобы завершить строительство космической станции к концу 2022 года, после миссии Shenzhou-12 отправят еще три космических корабля с экипажем и два лабораторных модуля.

Кроме того, 15 мая Китай высадил космический корабль на Марсе, став второй страной после США, которая начала исследования этой планеты.

11 июня марсоход Zhurong прислал на Землю ряд снимков с поверхности Красной планеты, в том числе и селфи.