Российская Федерация заинтересована в большей милитаризации Арктики. Соответствующий текст заявления высокопоставленного чиновника администрации американского президента распространил Государственный департамент США.
Американский чиновник отметил, что в РФ разделяют мнение о том, что Арктика должна оставаться зоной мирного сотрудничества.
— Но у нас есть две проблемы. Одной из них является шаги, которые, как мы видим, делает Россия, предусматривающие, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным желанием, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества, — заявил он.
Еще одной проблемой он назвал Северный морской путь.
— Поскольку лед тает очень быстро, что делает путь прохода более длительным, это увеличивает трафик и может привести к аварии или просчетам. Мы считаем, что существует реальная необходимость в том, чтобы там было четкое понимание правил движения, — отметил чиновник.
Чиновник уточнил, что президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили вопросы взаимодействия в Арктике во время саммита, который состоялся 16 июня в Женеве.
Подробнее о том, что обсуждали Байден и Путин во время саммита, и о чем они рассказывали на итоговых пресс-конференциях читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Государственный департамент США