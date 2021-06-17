Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

В Госдепе США считают, что РФ заинтересована в милитаризации Арктики

Арктика

Российская Федерация заинтересована в большей милитаризации Арктики. Соответствующий текст заявления высокопоставленного чиновника администрации американского президента распространил Государственный департамент США.

Американский чиновник отметил, что в РФ разделяют мнение о том, что Арктика должна оставаться зоной мирного сотрудничества.

— Но у нас есть две проблемы. Одной из них является шаги, которые, как мы видим, делает Россия, предусматривающие, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным желанием, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества, — заявил он.

Еще одной проблемой он назвал Северный морской путь.

— Поскольку лед тает очень быстро, что делает путь прохода более длительным, это увеличивает трафик и может привести к аварии или просчетам. Мы считаем, что существует реальная необходимость в том, чтобы там было четкое понимание правил движения, — отметил чиновник.

Читайте
Вдвое быстрее, чем считалось: ученые измерили скорость таяния льда в Арктике

Чиновник уточнил, что президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили вопросы взаимодействия в Арктике во время саммита, который состоялся 16 июня в Женеве.

Подробнее о том, что обсуждали Байден и Путин во время саммита, и о чем они рассказывали на итоговых пресс-конференциях читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Государственный департамент США

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка