Российская Федерация заинтересована в большей милитаризации Арктики. Соответствующий текст заявления высокопоставленного чиновника администрации американского президента распространил Государственный департамент США.

Американский чиновник отметил, что в РФ разделяют мнение о том, что Арктика должна оставаться зоной мирного сотрудничества.

— Но у нас есть две проблемы. Одной из них является шаги, которые, как мы видим, делает Россия, предусматривающие, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным желанием, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества, — заявил он.

Еще одной проблемой он назвал Северный морской путь.

— Поскольку лед тает очень быстро, что делает путь прохода более длительным, это увеличивает трафик и может привести к аварии или просчетам. Мы считаем, что существует реальная необходимость в том, чтобы там было четкое понимание правил движения, — отметил чиновник.

Чиновник уточнил, что президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили вопросы взаимодействия в Арктике во время саммита, который состоялся 16 июня в Женеве.

Подробнее о том, что обсуждали Байден и Путин во время саммита, и о чем они рассказывали на итоговых пресс-конференциях читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Государственный департамент США