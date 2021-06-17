В ЮАР женщину, которая родила сразу 10 младенцев, муж обвиняет во лжи

В Южной Африке муж женщины, которая якобы родила сразу 10 детей, попросил людей прекратить жертвовать деньги его семьи, поскольку жена до сих пор не вернулась домой с младенцами.

Более недели назад 37-летняя роженица родила семь мальчиков и трех девочек.

В частности, отец детей усомнился, что Госиаме Тамара Ситхоле действительно родила 10 детей.

Тебохо Цотеци считает, что младенцев не существует. Так, он несколько раз пытался навестить свою жену, однако она не говорила ему о своем местонахождении и в каком состоянии дети.

В последний раз Цотеци видел жену 7 июня, когда сопровождал ее в больницу.

За неделю женщина так и не сообщила о своем местонахождении. Поэтому он обратился в полицию, которая ищет пропавшую Ситхоле с детьми.

В то же время сама женщина объяснила местной прессе, что семья ее мужа хочет использовать ее и детей для получения денежные выгоды. Поэтому, по ее словам, она не будет раскрывать места пребывания, пока не будет для этого готова.

8 июня в провинции Гаутенг на севере ЮАР Госиаме Тамара Ситхоле родила сразу 10 детей, установив новый мировой рекорд Гиннеса.

Во время родов женщине делали кесарево сечение.

У роженицы и ее мужа есть еще двое детей — близнецы родились шесть лет назад.

Источник: New York Post