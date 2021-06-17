В Израиле пожарные ликвидируют четыре пожара, которые вызвали воздушные шары со взрывчаткой из сектора Газа.

Все возгорания произошли в регионе Эшколь. Риска для близлежащих общин они не представляют, говорится в сообщении пожарно-спасательной службы.

שלוש שריפות פרצו באזור בארי ובשער הנגב בעוטף עזה, נבדק אם נגרמו מבלוני תבערה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/qcX4VywqjM — כאן חדשות (@kann_news) June 16, 2021

– К сожалению, мы привыкли к этому. Наша территория остается напряженной даже после окончания операции (в мае Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, – Ред.). Мы первые, кто попадает под обстрел, как только что-то где-либо случается, – говорит фермер Офер Либерман из кибуца Ам Ниру.

Во время обстрела в Израиле сожжены гектары полей лимонного дерева и клементина, пшеничные поля и мандариновые сады. Всего в огне оказалось более 30 акров земли.

В южных приграничных городах произошло 26 пожаров.

Два дня назад впервые после перемирия в секторе Газа, которое вступило в силу 21 мая, населенные пункты Израиля обстреляли с палестинской территории воздушными шарами со взрывчаткой.

В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по комплексам ХАМАСа в секторе Газа.

Источник: Times of Israel