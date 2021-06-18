Условия для приема Украины в НАТО пока не сложились — МИД Франции

В Министерстве иностранных дел Франции прокомментировали стремление Украины в ближайшее время вступить в Североатлантический альянс.

По мнению главы МИД Жана-Ива Ле Дриана, для вступления Украины в НАТО пока не сложились соответствующие условия.

— Считаю, что сейчас условия для приема Украины в НАТО не сложились, — отметил он в одном из интервью.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в НАТО, но для вступления в Альянс ей необходимы большие успехи в борьбе с коррупцией.

По его словам, в НАТО есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в пределах реформ. Но Украине все еще нужно приложить больше усилий, чтобы обеспечить их полную реализацию.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит курс на реформы в сфере безопасности и обороны, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами Альянса.

Источник: BFMTV