Во Франции полиция разогнала слезоточивым газом посетителей незаконной вечеринки

Во Франции в ночь на субботу полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать около полутора тысяч человек, которые устроили незаконную вечеринку во время комендантского часа.

Несколько нарушителей и полицейские получили ранения.

Инцидент произошел недалеко от города Редон на западе Франции, где сотни молодых людей собрались на несанкционированную рейв-вечеринку.

Полиция попыталась разогнать участников вечеринки, поскольку в стране пока действует комендантский час.

Действия правоохранителей длились 7 часов. Участники вечеринки вели себя агрессивно, бросали в полицейских камни и бутылки со взрывчатыми смесями.

Один из участников вечеринки, 22-летний молодой человек, потерял руку в ходе столкновений. Вероятно, он поднял взрывоопасный предмет, который в тот же момент разорвался у него в руках.

В разгоне вечеринки принимали участие около 400 полицейских, из них двое в больнице.

Комендантский час во Франции намерены отменить 20 июня.

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Словения заявила об окончании пандемии Covid-19 в стране. В минувшее воскресенье, 13 июня, здесь было подтверждено лишь 24 случаев заражения, что является самым низким показателем с августа прошлого года.

Источник: Associated Press