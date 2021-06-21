США заморозили военную помощь Украине — Джейк Салливан

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан считает, что угроза Украине со стороны России утихла, поэтому Соединенные Штаты заморозили $100 млн военной помощи.

Салливан объяснил, что Конгресс утвердил $275 млн Украине на 2021 финансовый год, который подойдет к концу 30 сентября. Киев получил средства в полном объеме.

— США предоставили Украине помощь в размере $ 275 млн и пообещали выделить еще $100 млн, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные $100 млн, — пояснил он.

Советник Джо Байдена по нацбезопасности назвал нонсенсом мнение о том, что США отказываются от любой помощи в сфере безопасности со стороны Украины.

Салливан заверил, что если Россия снова поведет себя агрессивно, то Соединенные Штаты разморозят $100 млн военной помощи.