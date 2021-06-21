США пригрозили Китаю международной изоляцией, если власти государства в восточной Азии не будут сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан отметил, что президент США Джо Байден во время саммита Большой семерки призвал международных лидеров оказывать политическое и дипломатическое давление на Китай, чтобы все-таки провести прозрачное расследование.

По его мнению, дипломатическая подготовительная работа — сплочение народов, оказание политического и дипломатического давления позволит поставить Китай перед жестким выбором.

В первом случае китайское правительство будет способствовать проведению расследования, чтобы выяснить причины пандемии. Если этого не произойдет, Китай столкнется с изоляцией в международном сообществе.

Накануне Байден опубликовал публичное заявление — службы разведки США склоняются к двум возможным причинам происхождения пандемии. Среди них — контакт человека с инфицированным животным или лабораторная утечка.

Президент США призвал службы разведки удвоить усилия относительно сбора информации, которая могла бы приблизить общество к выводу касательно причин пандемии коронавируса.

Источник: Fox News