Глава МИД Германии Гайко Маас назвал недостаточными штрафные меры ЕС в отношении Беларуси, затрагивающиt компании и лица в окружении белорусского диктатора Александра Лукашенко. Глава МИД ФРГ призвал расширить санкции на секторы белорусской экономики.

Предыдущих санкций, затрагивающих конкретные компании и представителей власти в окружении Александра Лукашенко, уже недостаточно.

Маас добавил, что необходимо лишить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС с помощью выпуска государственных облигаций.

Между тем журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице Твиттере сообщил, что ЕС уже заморозил активы и ввел визовые запреты в отношении 78 официальных лиц и 8 компаний из режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ограничения будут касаться нескольких белорусских бизнесменов и членов семьи диктатора Лукашенко. К санкционного списка также вошли ректоры, прокуроры, судьи, милиционеры и высокопоставленные военнослужащие страны.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka‘s family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today

