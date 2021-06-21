Глава МИД Германии Гайко Маас назвал недостаточными штрафные меры ЕС в отношении Беларуси, затрагивающиt компании и лица в окружении белорусского диктатора Александра Лукашенко. Глава МИД ФРГ призвал расширить санкции на секторы белорусской экономики.

Предыдущих санкций, затрагивающих конкретные компании и представителей власти в окружении Александра Лукашенко, уже недостаточно.

— Санкции нужно распространить на целые сектора белорусской экономики, — заявив глава немецкого ведомства в интервью изданию Die Welt, приведя в пример калийную промышленность и энергетику.

Маас добавил, что необходимо лишить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС с помощью выпуска государственных облигаций.

Между тем журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице Твиттере сообщил, что ЕС уже заморозил активы и ввел визовые запреты в отношении 78 официальных лиц и 8 компаний из режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ограничения будут касаться нескольких белорусских бизнесменов и членов семьи диктатора Лукашенко. К санкционного списка также вошли ректоры, прокуроры, судьи, милиционеры и высокопоставленные военнослужащие страны.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka‘s family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021

На официальных ресурсах информация об усилении санкций должна появиться позже, говорит журналист.

Санкции ЕС против Беларуси

16 июня послы Евросоюза приняли пакет санкций против Беларуси, которые ввели из-за принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщил Рикард Йозвяк в Twitter и отметил, что они направлены на 78 человек и семь организаций, которые в частности причастны к репрессиям в Беларуси.

Источник: DW