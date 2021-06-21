Несколько стран присоединились к решению Совета Европейского союза о запрете полетов в воздушном пространстве ЕС и использовании аэропортов для белорусских авиаперевозчиков.

Об этом говорится в декларации Высокого представителя Евросоюза, которую обнародовали на сайте Европейского Совета.

К такому решению присоединились Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также члены Европейского экономического пространства.

В сообщении отмечается, что эти страны обеспечат соответствие национальной политики упомянутому решению Совета Европейского союза.

Накануне Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Решение вступило в силу в ночь с 4 на 5 июня 2021 года.

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Это произошло из-за принудительной посадки самолета Ryaniar, на борту которого находился журналист и основатель Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским в Беларуси.

Силовики задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, в настоящее время они находятся в Минске и не могут вернуться домой.

Также послы Европейского Союза поддержали запрет на посадку самолетов авиаперевозчиков из Беларуси в аэропортах ЕС.