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Дмитро Кудрявцев |

Штаты провели боевые испытания новейшего авианосца USS Gerald R. Ford

Авианосец США

В Соединенных Штатах Америки прошли боевые испытания новейшего авианосца USS Gerald R. Ford.

Проверка, проходившая у восточного побережья Атлантического океана, известна как Full Ship Shock Trials.

В ходе испытаний на корабле пройдет серия мощных взрывов. В частности, в ходе одного из тестов вблизи авианосца подорвали взрывчатку общей массой более 18 тонн, чтобы выяснить, сохранит ли он плавучесть в ходе реальных боевых действий.

Во время взрыва Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера.

После испытаний авианосца USS Gerald R. Ford отправится на ремонт и техническое обслуживание.

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Испытания новейшего оружия для ВСУ

На прошлой неделе украинская армия начала испытания 12,7 мм пулемета, а также 14,5 мм антиматериальной винтовки отечественного производства.

По словам министра обороны Андрея Тарана, разработки способны поражать легкобронированные объекты.

По завершению необходимых тестов будут закрыты все потребности ВСУ в пулеметах и винтовках.

Источник: BBC Русская служба

Фото: Depositphotos

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