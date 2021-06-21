Штаты провели боевые испытания новейшего авианосца USS Gerald R. Ford

В Соединенных Штатах Америки прошли боевые испытания новейшего авианосца USS Gerald R. Ford.
Проверка, проходившая у восточного побережья Атлантического океана, известна как Full Ship Shock Trials.
В ходе испытаний на корабле пройдет серия мощных взрывов. В частности, в ходе одного из тестов вблизи авианосца подорвали взрывчатку общей массой более 18 тонн, чтобы выяснить, сохранит ли он плавучесть в ходе реальных боевых действий.
Во время взрыва Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера.
После испытаний авианосца USS Gerald R. Ford отправится на ремонт и техническое обслуживание.
Испытания новейшего оружия для ВСУ
На прошлой неделе украинская армия начала испытания 12,7 мм пулемета, а также 14,5 мм антиматериальной винтовки отечественного производства.
По словам министра обороны Андрея Тарана, разработки способны поражать легкобронированные объекты.
По завершению необходимых тестов будут закрыты все потребности ВСУ в пулеметах и винтовках.