Всемирная продовольственная программа ООН сообщает, что на сегодняшний день голод охватил уже четыре страны мира, а на границе находятся еще 43.

Также в ООН отмечают, что этот показатель очень существенно вырос по сравнению с 2020 годом. Сейчас на грани голода находятся около 41 млн человек, тогда как в прошлом году это количество не превышало 27 млн.

— У меня сердце разрывается от осознания того, с чем мы сталкиваемся в 2021 году. Сейчас условия, похожие на голод, имеющиеся в четырех странах, — сказал в отчете руководитель продовольственной программы Дэвид Бизли.

Бизли также дал характеристику ситуации и назвал ее “просто трагической”.

В отчете организации отмечают, что в Эфиопии, Южном Судане, Йемене и на Мадагаскаре голодают уже более 500 тыс. человек, а в некоторых районах Нигерии ситуация также является угрожающей.

Бизли напомнил, что в 2011 году в Сомали от нехватки продовольствия умерли около 260 тыс. человек, а о голоде было объявлено лишь тогда, когда половина из этих людей уже погибла.

— Мы не можем дискутировать о цифрах относительно умерших, когда людям нужна наша помощь уже сейчас, — заметил он.

Источник: ООН