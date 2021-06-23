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Анастасія Рогожінська |

Угрожал убить Байдена и конгрессменов: в США арестовали мужчину

Угрожал убить Байдена и конгрессменов: в США арестовали мужчину

В США мужчина угрожал убить президента Джо Байдена, конгрессменов и их семьи. В частности, злоумышленник отправлял соответствующие электронные письма в адрес одного из американских телеканалов.

Злоумышленником оказался житель города Талса, штат Оклахома, США. Сейчас мужчину арестовали.

Федеральный суд обвинил 58-летнего Джона Аренса в угрозах в адрес американского лидера.

По словам представителя прокуратуры США Клинта Джонсона, Аренс якобы отправил ряд писем в адрес Newson6 с угрозами убить президента, членов Конгресса и их семьи, если он не получит денег.

Среди сообщений были такие как: жители Америки увидят, как действующему президенту снесут голову прямо на их глазах, а также — ваши семьи начнут умирать. После этого я вернусь сюда еще раз и скажу, чтобы вы отдали мои деньги.

Американский Минюст сообщил, что Аренса задержали в его же доме в городе Талса.

Во время допроса он, вероятно, признался в том, что присылал такие сообщения.

Источник: Минюст США

Фото: Getty Images

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