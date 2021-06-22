Более 8,5 тыс. детей использовали в качестве солдат в военных конфликтах за 2020 год — ООН

Более 8,5 тыс. детей использовали в качестве солдат в вооруженных конфликтах во всем мире за 2020 год. В то же время еще 2,7 тыс. несовершеннолетних — убиты во время войн.

Об этом говорится в ежегодном докладе генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша.

В частности, в течение года в мире зафиксировали нарушения прав несовершеннолетних касательно 19,379 детей в пределах 21 вооруженного конфликта.

Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в Сомали, Демократической Республике Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.

По данным отчета генсека ООН, в прошлом году 8,521 ребенок был вовлечен как солдат. В то же время еще 2,674 несовершеннолетних — убиты, а 5,748 — ранены во время вооруженных конфликтов.

Как сообщают в иностранном издании, в отчете Гутеришша также представлен так называемый черный список стран, которые не вводят меры по защите детей во время конфликтов. Такой документ вызвал споры на международной арене.

В частности, дипломаты заявляют о том, что Саудовская Аравия и Израиль в последние годы оказывают давление, чтобы не попасть в этот список.

Так, с 2017 года “черный список” поделили на две категории. В первую попадают стороны конфликта, которые все же приняли меры по обеспечению защиты детей, а во вторую — те, кто ничего не сделал.

В 2020 году ко второй категории отнесли только военную хунту Мьянмы (за убийства и сексуальное насилие в отношении детей), а также Сирийские правительственные войска (за использование в войне, убийства и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних).