В Берлине предприниматель открыл магазин, где легально продают психоделик

В немецком Берлине весной 2021 года открыли магазин, где легального продают аналог ЛСД — 1CP-LSD. Соответствующий психоделик был синтезирован недавно и еще не успел попасть в перечень запрещенных веществ в стране.

По информации иностранного издания, ежедневно за этим препаратом приходят десятки клиентов. Они покупают от пяти до 100 таблеток.

Некоторые покупает 1CP-LSD с целью просто повеселиться, а остальные — хотят справиться с хроническими болями или психическими заболеваниями.

Как сообщают в издании, владелец магазина Карл Филипп Трамп прибыль от продаж психоделика хочет потратить на судебный процесс против католической церкви — за ее роль в сокрытии сексуальных преступлений во всем мире.

Ранее предприниматель посещал католическую школу на юге Германии. Впоследствии это заведение оказался в центре скандала, связанного с домогательством к детям.

Карл рассказал, что сначала покупал 1CP-LSD в интернете для себя, когда страдал от депрессии. Однако затем он осознал, что психоделики можно легально продавать.

Относительно препарата пока проводили мало исследований, но один из тестов показал, что человеческое тело превращает вещество на ЛСД.

— Увидев, что ее распространяют другие, я пошел к юристу и получил документ, в котором утверждалось, что это законно, — объясняет предприниматель.

В сентябре 2020-го Карл создал онлайн-магазин и Telegram канал, а позже — открыл точку продажа.

Однако немецкое правительство планирует до конца июня все же объявить 1CP-LSD незаконным.

Источник: Vice