В Копенгагене российские болельщики осквернили знаменитую скульптуру Русалочки

Болельщики сборной России, которую 21 июня разгромила команда Дании со счетом 4:1 в заключительном матче группового этапа Евро-2020, осквернили знаменитую статую Русалочки в Копенгагене.

На это пожаловались местные жители. Соответствующее фото оскверненной скульптуры опубликовали в соцсетях.

Mentioning these desecrations is, of course, “Russophobic”. https://t.co/dfOr9o6WnM

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) June 22, 2021