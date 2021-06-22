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Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

В Копенгагене российские болельщики осквернили знаменитую скульптуру Русалочки

статуя русалки в копенгагені

Болельщики сборной России, которую 21 июня разгромила команда Дании со счетом 4:1 в заключительном матче группового этапа Евро-2020, осквернили знаменитую статую Русалочки в Копенгагене.

На это пожаловались местные жители. Соответствующее фото оскверненной скульптуры опубликовали в соцсетях.

На фотографии видно, что на статую персонажа сказки известного автора Ханса Кристиана Андерсена надели футболку российской футбольной команды.

— Упоминание об этих повреждениях, конечно, есть “русофобскими”, — написали пользователи Twitter.

Также накануне матча Дания — Россия вандалы повредили памятник Тарасу Шевченко.

Памятник украинскому поэту раскрасили в российский триколор с соответствующими пропагандистскими призывами.

Дипломаты официально осудили такое проявление вандализма.

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