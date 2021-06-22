В американском городе Арвада, штат Колорадо, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека.
Нападавший застрелил полицейского и случайного прохожего, после чего его ликвидировали прибывшие на подмогу правоохранители.
Стрельба произошла 21 июня примерно в 19.00 у входа в публичную библиотеку.
Никаких подробностей о погибшем мужчине, который застрелил двух человек, не разглашают.
— Мои мысли сейчас с семьей и друзьями офицера, который трагически погиб во время выполнения служебных обязанностей, быстро и смело реагируя на защиту гражданского населения в этом районе, — сказал в заявлении губернатор Джаред Полис.
Отмечается, что накануне в районе, где произошла стрельба, было зарегистрировано сообщение о возможной взрывчатке в автомобиле.
Связаны ли между собой эти случаи, будет устанавливать следствие.
Our hearts are heavy hearing the sad news of the fallen Arvada officer and we offer our sincere condolences to the @ArvadaPolice and the families of all the victims of today’s tragic event. pic.twitter.com/xJQSNYdMY3
— Jeffco Sheriff (@jeffcosheriffco) June 21, 2021
Захват заложников в Техасе
Несколько месяцев назад в американском городе Остин детский врач захватил в заложники пятерых человек, двое из которых погибли.
Среди заложников были пациенты клиники и коллега нападавшего, детский врач-педиатр.
При попытке договориться об освобождении врач убил двух заложников.
Позже очевидцы видели, как из больницы выбежало три человека, которых, вероятно, выпустили из кабинета.
Источник: Fox News