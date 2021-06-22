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Наташа Тарчевська |

В США мужчина расстрелял полицейского возле библиотеки, после чего погиб сам

В США мужчина расстрелял полицейского возле библиотеки, после чего погиб сам

В американском городе Арвада, штат Колорадо, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека.

Нападавший застрелил полицейского и случайного прохожего, после чего его ликвидировали прибывшие на подмогу правоохранители.

Стрельба произошла 21 июня примерно в 19.00 у входа в публичную библиотеку.

Никаких подробностей о погибшем мужчине, который застрелил двух человек, не разглашают.

— Мои мысли сейчас с семьей и друзьями офицера, который трагически погиб во время выполнения служебных обязанностей, быстро и смело реагируя на защиту гражданского населения в этом районе, — сказал в заявлении губернатор Джаред Полис.

Отмечается, что накануне в районе, где произошла стрельба, было зарегистрировано сообщение о возможной взрывчатке в автомобиле.

Связаны ли между собой эти случаи, будет устанавливать следствие.

Захват заложников в Техасе

Несколько месяцев назад в американском городе Остин детский врач захватил в заложники пятерых человек, двое из которых погибли.

Среди заложников были пациенты клиники и коллега нападавшего, детский врач-педиатр.

При попытке договориться об освобождении врач убил двух заложников.

Позже очевидцы видели, как из больницы выбежало три человека, которых, вероятно, выпустили из кабинета.

Источник: Fox News

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