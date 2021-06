В американском городе Арвада, штат Колорадо, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека.

Нападавший застрелил полицейского и случайного прохожего, после чего его ликвидировали прибывшие на подмогу правоохранители.

Стрельба произошла 21 июня примерно в 19.00 у входа в публичную библиотеку.

Никаких подробностей о погибшем мужчине, который застрелил двух человек, не разглашают.

Отмечается, что накануне в районе, где произошла стрельба, было зарегистрировано сообщение о возможной взрывчатке в автомобиле.

Связаны ли между собой эти случаи, будет устанавливать следствие.

Our hearts are heavy hearing the sad news of the fallen Arvada officer and we offer our sincere condolences to the @ArvadaPolice and the families of all the victims of today’s tragic event. pic.twitter.com/xJQSNYdMY3

— Jeffco Sheriff (@jeffcosheriffco) June 21, 2021