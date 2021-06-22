Отношения с РФ достигли кризисной точки — глава комитета Бундестага

Отношения с Россией достигли кризисной точки и опустились на очень низкий уровень. Такое мнение высказал глава внешнеполитического комитета Бундестага Германии, эксперт партии Ангелы Меркель по внешней политике Норберт Реттген.

— Россия лишает своих западных соседей права на свободное самоопределение, и это — корень проблемы. У РФ нет права предписывать Украине или другим государствам отказываться от демократического устройства, — отметил он в 80-ю годовщину со дня нападения гитлеровской Германии на СССР.

Политик добавил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в партнерстве, компромиссах и балансе.

По мнению Норберта Реттгена, отношения с РФ можно улучшить, только руководствуясь реализмом. Поэтому он убежден, что саммит президента США Джо Байдена и Владимира Путина был правильным форматом.

На днях верховный представитель ЕС Жозеп Боррель также заявил, что партнерство Европейского Союза и России является отдаленной перспективой.

По его словам, причина этого — агрессивное поведение со стороны РФ.