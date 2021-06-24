Северный поток-2 грозит Украине: Блинкен призвал Меркель уменьшить риски

США призывают Германию принять соответствующие меры, чтобы уменьшить риски, которые российский газопровод Северный поток-2 несет Украине и энергетической безопасности Европы.

В частности, Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен призвал во время встречи немецкого канцлера Ангелу Меркель прибегнуть к конкретным шагам.

В то же время Госсекретарь подчеркнул, что Америка будет продолжать выступать против Северного потока-2.

Также во время встречи Меркель и Блинкен обсудили важность координированного ответа со стороны трансатлантического сообщества на глобальные вызовы, включая угрозы со стороны Китая и РФ.

Санкции против Северного потока-2

В начале июня советник главы Белого дома Джейк Салливан заявил, что администрация Джо Байдена готовит новый пакет санкций против газопровода Северный поток-2.

Он отметил, что ограничительные меры будут применены в любом случае.