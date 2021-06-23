Россия открыла огонь: Великобритания об обстреле эсминца HMS Defender

Военно-морской флот РФ не проводил предупредительную стрельбу в Черном море в направлении британского эсминца HMS Defender.

Об этом незадолго после инцидента в Черном море заявили в Минобороны Великобритании.

На официальной странице министерства в Twitter отмечается, что ни одного выстрела в королевский корабль не было.

— Мы не признаем утверждения о том, что на пути HMS Defender сбрасывались бомбы, — говорится в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что британский эсминец 23 июня осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Отмечается, что в этот же день российские войска проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море.

Россия открыла огонь по HMS Defender

Днем 23 июня вблизи мыса Фиолент Россия открыла огонь по британскому эсминцу якобы из-за нарушения государственной границы.

Первыми со ссылкой на Минобороны РФ об этом сообщили российские СМИ.

Как отметили в заявлении, флот России предупредил королевский корабль о применении оружия, однако HMS Defender никак на это не отреагировал.

Мыс Фиолент, вблизи которого проплывал эсминец Великобритании, относится к Крымскому полуострову, оккупированному Россией.