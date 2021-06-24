Канадская официальная судебно-медицинская экспертиза катастрофы самолета МАУ не нашла подтверждений того, что сбивание рейса иранскими военными было преднамеренным.

Экспертиза длилась восемь месяцев и была основана на доказательствах и данных разведки, которые есть в распоряжении Канады.

Однако в отчете отмечается, что совокупность ряда неправильных поступков и бездействие иранских властей привели к созданию опасной ситуации, при которой имеющиеся риски были недооценены и не учтены.

— Хотя группа судебно-медицинской экспертизы не нашла доказательств того, что крушение рейса PS752 было преднамеренным, это никоим образом не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей, — отмечают в результатах экспертизы.

Также в Канаде отмечают, что полный доступ ко всем уликам и материалам дела имеют только эксперты Ирана, поэтому именно на этой стране лежит полная ответственность за вынесение справедливого приговора.

Катастрофа Boeing 737 МАУ в Иране

8 января 2020 в небе над Ираном был сбит гражданский самолет МАУ на борту которого были 176 пассажиров.

Все люди погибли, среди них также было 11 украинцев.

В апреле этого года подозрение в сбивании самолета объявили 10 иранским чиновникам.

Источник: CBC News