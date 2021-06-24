Перепутали Бухарест с Будапештом: как болельщики из Франции пропустили матч своей сборной

Французские болельщики, которые ехали в Будапешт на матч Евро-2020 Франция — Венгрия, пропустили всю игру. Они ошибочно сели не в тот самолет и прилетели в Бухарест.

Шестеро друзей случайно встретили в аэропорту украинских болельщиков, которые приехали в Бухарест на матч Украина — Австрия. Французы приняли их за венгров.

Румынский журналист, увидев растерянных фанатов среди украинцев, поинтересовался, что они здесь делают, и приехали ли болеть за Украину.

Однако они не сразу поняли, что оказались не в том месте и не в то время. Ведь, как объяснили, думали, что фанаты из Украины — это местные венгры.

— Мы думали, что это венгерские болельщики, которые едут на матч. Поэтому мы пошли за ними, думая, что они точно знают дорогу к стадиону, — объяснил один французский болельщик.

В конце концов они осознали, что перепутали Будапешт с Бухарестом. Однако уже было поздно, и им ничего не оставалось, кроме как смотреть игру своей сборной по телевизору.

— Нам следует больше знать о Европе, — сказал один из болельщиков.

В частности, он и признался, что до этого не знал разницы между Бухарестом и Будапештом.

Источник: Jurnalul National