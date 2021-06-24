В Вашингтоне (США) суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. К трем годам условно приговорили 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд.

Кроме того, она должна выплатить штраф в размере $500 и отработать 40 часов на общественных началах. По информации правоохранителей, Морган-Ллойд пробыла внутри здания Капитолия около 10 минут.

На решение суда положительно повлияло то, что она не портила имущество и не совершала насилие. После штурма Капитолия женщина писала в социальных сетях, что гордится быть частью того, что происходило в тот день.

Но в суде Морган-Ллойд признала свою вину, отметив, что пошла к Капитолию, чтобы мирно поддержать тогдашнего президента Трампа. Сейчас ей стыдно, что это превратилось в варварскую демонстрацию насилия.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где заседает Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых получил Джо Байден.

В результате столкновений погибли пятеро человек, в том числе полицейский. Из-за штурма Капитолия предъявили обвинение более 430 лицам.