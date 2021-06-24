Причиной пожара на Лукомльской ГРЭС в Беларуси вечером 23 июня, в результате чего часть страны осталась без электроснабжения, стала аномальная температура.

– Разрушение трансформатора на станции произошло в связи с периодом аномальных температур. Были обесточены подстанции 330 кВ Орша, Могилев, Могилев – Северная, – отметил первый заместитель генерального директора Белэнерго Владимир Бобров.

Пожар произошел в 21.39. В 23.03 в министерстве чрезвычайных ситуации Беларуси отчитались о ликвидации возгорания. Пострадавших не обнаружено.

Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС в г. Новолукомль ликвидировано. Пострадавших нет. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) June 23, 2021

За это время персонал энергосистемы восстановил питание системных подстанций 330 кВ и подключил подстанции 110 кВ.

По состоянию на 07.51 24 июня электроснабжение в Могилевской и Витебской областях восстановлено, сообщают в Минэнерго Беларуси. Энергосистема работает в штатном режиме.

24 июня жаркая погода в Беларуси сохранится. В стране прогнозируют, что столбики термометров будут подниматься местами до +36°.

Источник: Минэнерго Белоруси, МЧС Белоруси

Фото: TUT.BY