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Тетяна Забожко |

В Минэнерго Беларуси объяснили, почему часть страны осталась без света

відключення електроенергії в Білорусі

Причиной пожара на Лукомльской ГРЭС в Беларуси вечером 23 июня, в результате чего часть страны осталась без электроснабжения, стала аномальная температура.

– Разрушение трансформатора на станции произошло в связи с периодом аномальных температур. Были обесточены подстанции 330 кВ Орша, Могилев, Могилев – Северная, – отметил первый заместитель генерального директора Белэнерго Владимир Бобров.

Пожар произошел в 21.39. В 23.03 в министерстве чрезвычайных ситуации Беларуси отчитались о ликвидации возгорания. Пострадавших не обнаружено.

За это время персонал энергосистемы восстановил питание системных подстанций 330 кВ и подключил подстанции 110 кВ.

По состоянию на 07.51 24 июня электроснабжение в Могилевской и Витебской областях восстановлено, сообщают в Минэнерго Беларуси. Энергосистема работает в штатном режиме.

24 июня жаркая погода в Беларуси сохранится. В стране прогнозируют, что столбики термометров будут подниматься местами до +36°.

Источник: Минэнерго Белоруси, МЧС Белоруси

Фото: TUT.BY

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