Вообще не была беременной: что известно об африканке, “родившей” 10 детей

Женщина из Южной Африки, 37-летняя Госиаме Ситхол, которая якобы родила сразу 10 детей, не была беременной.

Об этом пишет The South African со ссылкой на власти южноафриканской провинции Гаутенг.

Врачи установили, что женщина в последнее время даже не беременела. Сейчас она находится в психиатрической больнице. Сначала туда ее отправили на 72 часа, чтобы пройти обследование. Однако впоследствии врачи рекомендовали оставить еще на семь дней для наблюдения по закону о психическом здоровье.

Адвокат женщины Рефило Мокоена заявила, что Ситхол сейчас удерживают против ее воли. Она добавила, что они готовы идти в суд, чтобы женщину отпустили.

Откуда появилась информация о рождении 10 детей

8 июня издание Pretoria News сообщило о женщине из Южной Африки, которая якобы родила сразу 10 детей — семь мальчиков и трех девочек. Кстати, это был бы рекорд Гиннеса, потому что предыдущая рекордсменка родила одновременно восьмерых детей в 2009 году.

Автором статьи стал журналист сайта Pretoria New, который входит в медиахолдинг Independent Group, Пит Рампеди.

В своем письме к главному редактору Independent Media журналист извинился за репутационные убытки. Мол, он доверял источникам, потому что познакомился с ними за несколько месяцев до этого.

Он признал, что не требовал документов у женщины, которая якобы установила мировой рекорд.

Хотя в Twitter Пит отметил, что женщина таки родила, но не может подтвердить точное место, где это произошло.

Реакция мужа

Муж женщины, которая якобы родила сразу 10 детей, попросил людей прекратить жертвовать деньги его семье, поскольку жена до сих пор не вернулась домой с младенцами.

Тебохо Цотеци считает, что младенцев не существует. Так, он несколько раз пытался навестить свою жену, однако она не говорила ему о своем местонахождении.

Источник: The South African