Беларусь готовит ответные санкции в отношении ЕС

В ближайшие недели Беларусь примет меры в ответ на санкции ЕС.

Минск собирается постепенно воплотить то, о чем неоднократно заявлял — санкции против Евросоюза. Какие именно, в МИД страны пока не указали.

— Европейским политикам давно пора осознать: давление и санкции — это не тот язык, которым следует разговаривать с Беларусью, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Санкции против Беларуси

ЕС ввел новый пакет санкций против Беларуси из-заинцидента с принудительной посадкой в ​​белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Среди причин ограничительных мер — нарушение прав человека и репрессии.

21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси.

В частности, санкции ЕС коснулись Минского автозавода, Белорусского автозавода, нефтетрейдера ННК и других компаний.

С учетом ранее принятых мер под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

В то же время санкционные списки в отношении Минска расширили США, Великобритания и Канада.

В частности, США ограничили меры, предусматривающие запрет торговли нефтепродуктами и хлористым калием.

Источник: Министерство иностранных дел Республики Беларусь

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