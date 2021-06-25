Беларусь готовит ответные санкции в отношении ЕС

В ближайшие недели Беларусь примет меры в ответ на санкции ЕС.
Минск собирается постепенно воплотить то, о чем неоднократно заявлял — санкции против Евросоюза. Какие именно, в МИД страны пока не указали.
— Европейским политикам давно пора осознать: давление и санкции — это не тот язык, которым следует разговаривать с Беларусью, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Санкции против Беларуси
ЕС ввел новый пакет санкций против Беларуси из-заинцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Среди причин ограничительных мер — нарушение прав человека и репрессии.
21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси.
В частности, санкции ЕС коснулись Минского автозавода, Белорусского автозавода, нефтетрейдера ННК и других компаний.
С учетом ранее принятых мер под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.
В то же время санкционные списки в отношении Минска расширили США, Великобритания и Канада.
В частности, США ограничили меры, предусматривающие запрет торговли нефтепродуктами и хлористым калием.
Источник: Министерство иностранных дел Республики Беларусь
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