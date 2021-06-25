Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада будет требовать от Ирана возмещения и детального расследования авиакатастрофы украинского боинга МАУ над Тегераном.

Об этом Трюдо заявил, комментируя результаты официальной судебно-медицинской экспертизы, которую проводили в Канаде.

— Канада будет настойчиво требовать полных репараций за уничтожение и ущерб, который Иран нанес жертвам и их родственникам, — сказал премьер.

Трюдо подчеркнул, что речь идет в том числе о полной прозрачности в отношении уголовного преследования, детальный учет событий и конкретные гарантии того, что это никогда не повторится снова.

По словам политика, Канада добиваться того, чтобы Иран отвечал за этот случай на международных форумах, в том числе за сокрытие доказательств и перекопку бульдозером места авиакатастрофы до прибытия следователей.

— Иран должен ответить на эти вопросы близким жертв, чтобы они могли успокоиться. Ответы нужны также миру, поскольку без них ни одно государство, авиакомпания или пассажир не могут быть уверены в безопасности иранского авиапространства, — резюмировал Трюдо.

Результаты экспертизы

24 июня канадская официальная судебно-медицинская экспертиза заявила, что не нашла доказательств того, что иранские военные намеренно сбили самолет МАУ, но это никоим образом не снимает ответственности с Ирана.

Данные экспертизы базировались на всех доказательствах и уликах, которые есть в распоряжении канадских экспертов, которые отметили, что к трагедии привели неправильные и непоследовательные действия иранских властей.