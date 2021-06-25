Ряд стран ЕС остро раскритиковали недавно принятый закон в Венгрии о “гей-пропаганде”. Документ предусматривает запрет обсуждать с несовершеннолетними гомосексуальность и изменение пола как в школе, так и дома.

Во время саммита ЕС 24 июня лидеры заявили, что на этот раз все зашло слишком далеко. Они считают, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан перешел красную линию.

В частности, споры, посвященные главе венгерского правительства и скандальному закону, продолжались почти два часа.

Во время дебатов глава правительства Нидерландов Марк Рютте усомнился в том, что Венгрия может быть членом ЕС после этого решения.

Поэтому он призвал венгерского коллегу последовать примеру Великобритании и выйти из блока, если в стране не будут уважать европейские ценности.

Также раскритиковал инициативу венгерских властей премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Он сам гомосексуал и живет со своим партнером с 2015 года.

— Орбан перешел красную линию. Это не та Европа, в которой я хочу жить, — отметил он.

Глава Евросовета Шарль Мишель по поводу этого напомнил, что свобода, толерантность и человеческое достоинство — это главные ценности для Евросоюза.

В свою очередь Виктор Орбан, после долговременной критики, не согласился отозвать закон о запрете “гей-пропаганды”.

По его словам, принятый венгерским парламентом документ вовсе не направлен против гомосексуалов.

Как добавил премьер, это постановление только дает родителям так называемое уникальное право на половое воспитание детей.

Закон о запрете “гей-пропаганды” в Венгрии

15 июня венгерские депутаты приняли закон, согласно которому запрещается обсуждать с детьми, которым меньше 18 лет, гомосексуальность или изменение пола.

Правозащитники раскритиковали документ, назвав его дискриминацией ЛГБТ-сообщества.