В Великобритании украинский самолет Ан-225 Мрия во время посадки снес заборы авиабазы

Украинский самолет Ан-225 во время посадки снес заборы британской авиабазы.
Инцидент произошел на базе Брайз-Нортон в британском городе Котсуолд.
Ограждения авиабазы снесло потоками воздуха. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, пока не сообщается.
Полет Ан-225 осуществлялся в рамках вывода войск НАТО из Афганистана.
Самолет прилетел в Великобританию из Пакистана: борт перевозил три вертолета Королевских ВВС.
Самолет Ан-225 Мрия
На момент конструирования и выпуска советско-украинский самолет Ан-225 Мрия был крупнейшим транспортным самолетом в мире.
Его максимальная взлетная масса составляет 64 тонн, а размах крыльев является самым большим среди всех самолетов, находящихся в эксплуатации.
Автором уникальной разработки, поразившей мир в 1980-х годах, стал авиаконструктор Олег Антонов. Сейчас в мире существует лишь один летный экземпляр Ан-225.
Источник: Gloucestershire Live