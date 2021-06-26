В Великобритании украинский самолет Ан-225 Мрия во время посадки снес заборы авиабазы

Украинский самолет Ан-225 во время посадки снес заборы британской авиабазы.

Инцидент произошел на базе Брайз-Нортон в британском городе Котсуолд.

Ограждения авиабазы снесло потоками воздуха. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, пока не сообщается.

Полет Ан-225 осуществлялся в рамках вывода войск НАТО из Афганистана.

Самолет прилетел в Великобританию из Пакистана: борт перевозил три вертолета Королевских ВВС.

Самолет Ан-225 Мрия

На момент конструирования и выпуска советско-украинский самолет Ан-225 Мрия был крупнейшим транспортным самолетом в мире.

Его максимальная взлетная масса составляет 64 тонн, а размах крыльев является самым большим среди всех самолетов, находящихся в эксплуатации.

Автором уникальной разработки, поразившей мир в 1980-х годах, стал авиаконструктор Олег Антонов. Сейчас в мире существует лишь один летный экземпляр Ан-225.

Источник: Gloucestershire Live