Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море, чтобы принять участие в ежегодных международных учениях Sea Breeze.

Об этом сообщил Шестой флот ВМС США на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что американский ракетный эсминец будет участвовать в ежегодных учениях с 32 государствами со всего мира, что стало новым рекордом за все годы.

Многонациональные учения Sea Breeze, инициаторами которых стали Украина и США проводят ежегодно. Их было только в 2003, 2006 и 2009 годах.

Цель этих учений — совершенствование возможностей союзников, повышение безопасности в регионе. Учебная программа предусматривает отработку различных сценариев боевых действий.

Фото: Шестой флот ВМС США