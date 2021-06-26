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Юлія Захарченко |

Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях

Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море, чтобы принять участие в ежегодных международных учениях Sea Breeze.

Об этом сообщил Шестой флот ВМС США на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что американский ракетный эсминец будет участвовать в ежегодных учениях с 32 государствами со всего мира, что стало новым рекордом за все годы.

Многонациональные учения Sea Breeze, инициаторами которых стали Украина и США проводят ежегодно. Их было только в 2003, 2006 и 2009 годах.

Цель этих учений — совершенствование возможностей союзников, повышение безопасности в регионе. Учебная программа предусматривает отработку различных сценариев боевых действий.

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Фото: Шестой флот ВМС США

Фото: Dreamstime

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