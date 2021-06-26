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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Канада заявляет, что штамм Дельта может вызвать больший всплеск эпидемии, чем ожидают

Канада

Штамм коронавируса Дельта представляет большую опасность, чем его предшественники.

В Канаде представители здравоохранения считают, что именно он может стать причиной образования новой вспышки болезни.

Более 76% канадцев получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 26% — вторую, заявил в пятницу премьер-министр Джастин Трюдо.

— Поскольку люди получали прививки, сидели дома и соблюдали правила охраны здоровья, нынешняя ситуация является достаточно обнадеживающей, — сказал Трюдо журналистам, комментируя прогнозы.

Но главный медицинский работник страны Тереза ​​Там заявила, что нужно контролировать ситуацию, поскольку возможна мощная вспышка заболеваний из-за возобновления работы офисов, заведений питания и др.

Она призвала канадцев делать прививки.

По ее словам, до середины следующей недели Канада получит достаточное количество вакцин, чтобы полностью иммунизировать 75% своего 38-миллионного населения.

Источник: Украинская правда

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