Штамм коронавируса Дельта представляет большую опасность, чем его предшественники.

В Канаде представители здравоохранения считают, что именно он может стать причиной образования новой вспышки болезни.

Более 76% канадцев получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 26% — вторую, заявил в пятницу премьер-министр Джастин Трюдо.

— Поскольку люди получали прививки, сидели дома и соблюдали правила охраны здоровья, нынешняя ситуация является достаточно обнадеживающей, — сказал Трюдо журналистам, комментируя прогнозы.

Но главный медицинский работник страны Тереза ​​Там заявила, что нужно контролировать ситуацию, поскольку возможна мощная вспышка заболеваний из-за возобновления работы офисов, заведений питания и др.

Она призвала канадцев делать прививки.

По ее словам, до середины следующей недели Канада получит достаточное количество вакцин, чтобы полностью иммунизировать 75% своего 38-миллионного населения.