Посол объяснила, почему Германия не предоставляет Украине оружие

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, почему правительство страны не хочет предоставлять украинскому государству оружие.

По ее словам, народ Германии воспитан с идеей того, что на территории Украины никогда не будет немецкого оружия из-за исторического фона.

— Для Германии исторически Восточная Европа — особая часть мира. Нас всех воспитали с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет, — подчеркнула посол.

Фельдгузен отметила, что 22 июня была символическая дата — 80-летие нападения Германии на Советский Союз.

— Для нас все это очень сложно. И надо найти в правительстве большинство, чтобы изменить мнение относительно оружия для этого региона, — рассказала она.

Также посол Германии в Украине высказалась относительно возможности нападения России на Украину, если не будет газового транзита.

В частности, Фельдгузен назвала это спекуляцией, поскольку сейчас неизвестно, может ли случиться такой ход событий.