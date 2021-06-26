Разведка США обнародовала отчет о НЛО

Правительство США заявило, что не может объяснить появление десятков неопознанных летающих объектов, замеченных военными пилотами. Согласно отчету Пентагона, с 2004 года зафиксировали 144 сообщений об этом явлении, однако почти все остаются необъясненными, кроме одного.

Разведка США не исключает возможности того, что эти объекты могут быть внеземными. Конгресс потребовал отчет после того, как военные США сообщили о многочисленных случаях хаотично движущихся в небе объектов.

В августе прошлого года Пентагон учредил Целевую группу относительно неопознанных воздушных явлений. Ее работа заключалась в обнаружении и анализе этих событий, а также исследовании природы НЛО.

В промежуточном отчете идет речь о том, что большинство из 144 случаев НЛО произошли за последние два года, после того как ВМС США внедрили стандартизированный механизм отчетности.

Разведка США утверждает, что нет четкого объяснения летающим объектам. Некоторые из них могут быть технологиями из другой страны, (к примеру, Китая или России), другие могут быть естественными атмосферными явлениями. Также не исключают вероятности того, что некоторые из них могут быть связаны с разработками и секретными программами американских организаций.

В отчете говорится, что НЛО может создать угрозу национальной безопасности США. Целевая группа продолжает собирать дополнительную информацию, чтобы подробнее изучить эти явления.

Читайте На Землю упала неконтролируемая китайская ракета

Источник: офис директора Национальной разведки США