Француженку, которая убила мужа-насильника, освободили в зале суда

Во Франции в городе Шалон-сюр-Сон освободили 40-летнюю Валери Бако, которую обвиняли в убийстве мужа Даниэля Полетта.

Он был ее отчимом, а затем стал супругом и сутенером.

Суд признал Бако виновной и приговорил к четырем годам заключения, однако признал, что три года из этого срока будут условным наказанием, а оставшийся обвиняемая уже провела под стражей во время следствия.

Обвинение, предъявленное Бако, предусматривало наказание вплоть до пожизненного заключения. После суда, на последнем заседании которого она потеряла сознание, Бако заявила, что чувствует не облегчение, но опустошение — моральное и физическое.

— Тот факт, что эта женщина вернется к своим детям, уже большая победа, — сказала адвокат Бако Натали Томазини.

Бако же отдельно поблагодарила суда и всем, кто оказал ей поддержку. Петицию с требованием снять обвинения с Бако подписали более 660 тыс. Человек.

Убитый Валери Бако Даниэль Полетт сначала жил с матерью.

Когда Бако было 12 лет, Полетт изнасиловал ее. За несколько лет Полетт, который успел отсидеть в тюрьме за сексуальные преступления против Бако вернулся в семью девушки и ее матери.

Вскоре 17-летняя Бако забеременела. Ее выгнали из дома, и она начала жить с мужчиной, подвергаясь постоянному психологическому и физическому насилию. От этого человека, который был старше ее на 25 лет, Бако родила четверых детей.

Впоследствии он заставлял Бако заниматься проституцией, контролируя этот процесс.

В 2016 году Бако застрелила Полетта. Женщина объяснила, что ее главным мотивом было желание защитить 14-летнюю дочь, с которой отец начал вести разговоры о сексе. Избавиться от тела человека Бако помогали двое других ее детей, за соучастие их ранее приговорили к шести месяцам условного срока каждого.