Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Дмитро Кудрявцев |

Принцы Уильям и Гарри не смогли помириться даже на похоронах деда

Принци Гарі та Вільям

Принц Уильям все еще находится в ссоре со своим братом Гарри и его женой Меган Маркл после скандального интервью Опре Уинфри.

Братья не смогли наладить отношения даже на похоронах своего деда – принца Филиппа, рассказал биограф королевской семьи Роберт Лейси.

По его словам, вражда между Уильямом и Гарри оказалась невероятно глубокой.

— В интервью Опре было сказано слишком много резких вещей, — констатировал Лейси.

По его словам, если братьям не удалось помирится даже на похоронах принца Филиппа, то конфликт между ними в ближайшее время не разрешится.

Читайте
Принц Чарльз намерен лишить сына принца Гарри и Меган Маркл королевского титула

Прилет принца Гарри в Великобританию

Несколько дней назад стало известно, что герцог Сассекский принц Гарри вернулся на родину без своей жены Меган Маркл.

Гарри, вероятнее всего, прибыл в Британию, чтобы 1 июля принять участие в открытии статуи в честь его матери – принцессы Дианы.

Подробнее о ссоре в королевской семье читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Daily Mail

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка