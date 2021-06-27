Принцы Уильям и Гарри не смогли помириться даже на похоронах деда

Принц Уильям все еще находится в ссоре со своим братом Гарри и его женой Меган Маркл после скандального интервью Опре Уинфри.

Братья не смогли наладить отношения даже на похоронах своего деда – принца Филиппа, рассказал биограф королевской семьи Роберт Лейси.

По его словам, вражда между Уильямом и Гарри оказалась невероятно глубокой.

— В интервью Опре было сказано слишком много резких вещей, — констатировал Лейси.

По его словам, если братьям не удалось помирится даже на похоронах принца Филиппа, то конфликт между ними в ближайшее время не разрешится.

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Прилет принца Гарри в Великобританию

Несколько дней назад стало известно, что герцог Сассекский принц Гарри вернулся на родину без своей жены Меган Маркл.

Гарри, вероятнее всего, прибыл в Британию, чтобы 1 июля принять участие в открытии статуи в честь его матери – принцессы Дианы.

Подробнее о ссоре в королевской семье читайте в материале Фактов ICTV.