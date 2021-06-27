Возле турецкого курортного города Мармарис разгорелись лесные пожары. Для ликвидации огня привлекли местных лесных рабочих и пожарных.

Также привлекли шесть вертолетов, разбрызгиватели, бульдозеры и цистерны с водой. По данным местного регионального управления, 38-летний лесничий погиб во время пожара.

Ветер в регионе затруднил пожаротушение. Для оказания помощи прибыло много подкреплений из близлежащих районов. Сейчас неизвестно, есть ли пострадавшие.

Также местные жители Анталии сообщили о пожаре, возникшем в лесном массиве. После непрерывных напряженных усилий спасатели смогли успешно потушить огонь.

Во время пожара полностью сгорело десять гектаров леса. Местные службы безопасности в трех провинциях все еще выясняют причины возгорания.

Havalar ısındı,gezecek yer arıyor,baksana Marmaris e gidecek.

PKK orman yakarken sus pus olmuştu. https://t.co/S3yXvFvjls — Soner Polat VATANSEVER???????????????????????? (@EraydinIlker) June 27, 2021

Управление метеорологии страны подтвердило, что последний месяц был самым жарким в Турции за последний 51 год. В пресс-службе ведомства предупредили, что в ближайшие дни температура воздуха может повыситься еще больше.

Источник: Hurriyet