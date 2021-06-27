Возле турецкого курортного города Мармарис разгорелись лесные пожары. Для ликвидации огня привлекли местных лесных рабочих и пожарных.
Также привлекли шесть вертолетов, разбрызгиватели, бульдозеры и цистерны с водой. По данным местного регионального управления, 38-летний лесничий погиб во время пожара.
Ветер в регионе затруднил пожаротушение. Для оказания помощи прибыло много подкреплений из близлежащих районов. Сейчас неизвестно, есть ли пострадавшие.
Также местные жители Анталии сообщили о пожаре, возникшем в лесном массиве. После непрерывных напряженных усилий спасатели смогли успешно потушить огонь.
Во время пожара полностью сгорело десять гектаров леса. Местные службы безопасности в трех провинциях все еще выясняют причины возгорания.
Marmaris’te orman yangını: OGM personeli hayatını kaybetti https://t.co/uddA3ncCD4 #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/ra54ItuPNa
— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) June 27, 2021
Havalar ısındı,gezecek yer arıyor,baksana Marmaris e gidecek.
PKK orman yakarken sus pus olmuştu. https://t.co/S3yXvFvjls
— Soner Polat VATANSEVER???????????????????????? (@EraydinIlker) June 27, 2021
Управление метеорологии страны подтвердило, что последний месяц был самым жарким в Турции за последний 51 год. В пресс-службе ведомства предупредили, что в ближайшие дни температура воздуха может повыситься еще больше.
Источник: Hurriyet