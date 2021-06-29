Еще один шаг назад: Евросовет о приостановке участия Беларуси в Восточном партнерстве

Решение Беларуси приостановить участие в инициативе ЕС Восточное партнерство является еще одним шагом, вызывающим рост напряженности в регионе.

В этом убежден президент Европейского совета Шарль Мишель.

— Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшему росту напряженности и будет иметь негативное влияние на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество с ЕС, — отметил он в Twitter.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership. This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

В то же время Шарль Мишель заверил, что, несмотря на решение властей Беларуси, граждане страны все равно смогут рассчитывать на поддержку со стороны ЕС. Также он напомнил им о праве организовать новые президентские выборы.

О том, что Беларусь приостанавливает участие в Восточном партнерстве стало известно 28 июня. Тогда же официальный Минск сообщил, что в ответ на санкции запрещает въезд в страну представителям евроструктур и отзывает для консультаций своего постпреда при ЕС.