Еще один шаг назад: Евросовет о приостановке участия Беларуси в Восточном партнерстве

Решение Беларуси приостановить участие в инициативе ЕС Восточное партнерство является еще одним шагом, вызывающим рост напряженности в регионе.

В этом убежден президент Европейского совета Шарль Мишель.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.

This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.

— Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021